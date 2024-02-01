ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 1 лютого 2024 року

Очікується, що до кінця тижня президент видасть наказ про звільнення з посади популярного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомило джерело CNN. За словами одного з джерел, на невеликому зібранні у своєму офісі в понеділок, на якому був присутній міністр оборони Рустем Умеров, президент заявив, що «прийняв рішення звільнити головнокомандувача збройними силами». У розмові, яку джерело назвало «спокійною», Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, від якої той відмовився.

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Світовий суд відмовив у задоволенні переважної частини позовних вимог у справі Україна проти Росії: судді верховного суду ООН у середу визнали, що Росія порушила океремі положення договору ООН про запобігання тероризму, але відмовилися винести рішення щодо звинувачень Україною РФ у прямій причетності до збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній над східною Україною в 2014 році. У цьому ж рішенні судді Міжнародного суду ООН (МС) визнали, що Росія порушила антидискримінаційну угоду, не продовживши навчання українською мовою в Криму після анексії півострова в 2014 році. Це рішення стало для Києва відвертою юридичною невдачею. Суд відхилив вимогу України про відшкодування за обидва порушення і лише зобов’язав Росію дотримуватися договорів. Втім представник України в МС Антон Кориневич наголосив, що для Києва це рішення є важливим, оскільки в ньому доведено порушення Росією міжнародного права. «Це перший випадок, коли Росію офіційно, юридично називають порушником міжнародного права», – сказав він журналістам після винесення рішення – Reuters

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Україна та Росія заявили, що вони провели обмін полоненими – перший такий обмін після авіатрощі російського літака, на борту якого, за словами Москви, перебувало 65 українських військовополонених. Російські військові заявляють, що в середу кожна сторона повернула іншій 195 полонених. Між тим президент України Володимир Зеленський заявляє про повернення на батьківщину 207 військових та цивільних українців. На відео, розповсюдженому українською владою, видно, як звільнені бранці виходять із автобусів із вигуками «Слава Україні!». Звільнені чоловіки одягнені в російські тюремні роби, їхні голови поголені, і всі виглядають дуже схудлими після багатьох місяців (а в деяких випадках після двох років) ув'язнення. Це 50-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення армії Путіна в Україну в лютому 2022 року – BBC

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Президент США Джо Байден заявив, що визначився з відповіддю США на удар безпілотника по американській базі в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців. А потужне збройне формування в Іраку, яке підтримує Іран, оголосило про призупинення своїх операцій проти американських сил в цьому регионі. В той час як ізраїльська армія знову посилила авіа- та артилерійські обстріли міста Хан-Юніс на півдні Гази. Ізраїльскі військові вертольоти та безпілотники кружляють навколо кількох міст Гази, повідомляють журналісти, які працюють тут.

Росія обігнала США за обсягами постачання дизельного палива до Бразилії. Обидві країни є засновниками блоку країн БРІКС. За даними Financial Times, бразильський імпорт дизельного палива з Росії минулого року зріс на 4600 %, тоді як закупівлі мазуту зросли майже на 400 %, що призвело до вливання в російську економіку 8,6 мільярда доларів, в той час як війна в Україні триває вже майже два роки. У 2023 році Бразилія імпортувала з Росії 6,1 мільйона тонн дизельного палива, що на 6000 % більше порівняно з 101 000 тоннами минулого року. Згідно з офіційними даними уряду, вартість закупленого Бразілією палива у доларовому еквіваленті зросла на 4600 % з 95 мільйонів доларів до 4,5 мільярдів доларів. Найбільша латиноамериканська країна також збільшила закупівлі мазуту з Росії, його цьогорічний імпорт зріс до 5,3 мільярда доларів з 1,1 мільярда доларів минулого року. За даними Kpler, Бразилія обігнала Туреччину в жовтні, ставши найбільшим покупцем російського дизельного палива, тоді як стрибок обсягів імпорту дизельного палива минулого року означає, що Росія обігнала США як найбільшого постачальника палива для Бразилії.

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Західні союзники повинні продовжувати надавати допомогу Україні у її війні проти Росії цього року, в інакшому випадку вони ризикують зробити помилку «історичного масштабу», написав директор ЦРУ Вільям Бернс у колонці, опублікованій у вівторок. Бернс виклав цю думку в колонці у Foreign Affairs, зазначивши, що менше 5 % оборонного бюджету США – «відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком» – це все, що Вашингтон надсилає Києву. Якщо з часом з’явиться можливість для проведення серйозних переговорів про припинення війни, написав він, надання Україні зброї поставить її в значно сильнішу переговорну позицію. Збройні сили України також зможуть ефективно оборонятися від російського наступу, відновлюючи знищену інфраструктуру, в той час як Москва витрачає величезні кошти на продовження війни, додав Бернс. «Для Сполучених Штатів усунутись від конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу», – написав Бернс, посилаючись на футбольний термін, який означає забити гол у власні ворота. Бернс є наразі чи не єдиним американським високопосадовцем, який публічно виступає за надання допомоги Україні, оскільки конгресмени у Вашингтоні зараз бурхливо сперечаються з приводу угоди про південний кордон, яка досі затримує надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів – Politico

«Небезпечний предмет», знайдений біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі, був знищений, повідомляє шведська поліція. У місцевих звітах сказано, що інцидент сприйняли дуже серйозно: територія навколо посольства була оточена заради безпеки населення району. Поліція повідомила BBC, що не може надати більш детальну інформацію про виявленний «предмет». Речники поліції лише сказали, що ніхто не постраждав. А посол Ізраїлю в Швеції заявив про «спробу нападу» на посольство та його співробітників – BBC

Колишні менеджери та інженери Boeing Co. надсилають дивовижні попередження людям, закликаючи їх уникали перельотів на літаках 787 Max. «Я б точно не літав на літаку Max», – сказав Ед Пірсон, колишній старший менеджер Boeing. «Я працював на фабриці, де вони були побудовані, і бачив, який тиск чинився на співробітників, аби вони пошвидше виробляли літаки. Я намагався переконати їх, що все це до першого збою». Інший співробітник компанії сказав: «Я бпорадив своїм близьким уникати польотів на Max. Насправді я б усім це порадив», – сказав Джо Якобсен, колишній інженер компанії Boeing і Федерального управління цивільної авіації. Експерти з авіаційної безпеки вказали на збій в роботі аварійного виходу на літаку 787 Max Alaska Airlines як на останній приклад глибших проблем цього виробника. Вони вважають, що компанія потребує негайних змін. Пірсон сказав, що повернення Max 9 в експлуатацію є «ще одним прикладом прийняття хибних рішень, і це загрожує громадській безпеці». – Los Angeles Times

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив у середу, що кількість людей, які збираються відвідати церемонію відкриття цьогорічної Олімпіади в Парижі, становить приблизно в 300 000 осіб, що майже вдвічі менше, ніж раніше очікувалося. Церемонія відкриття ігор відбудеться 26 липня у вигляді параду, який пройде на 6-кілометровій ділянці уздовж річки Сена. Таке рішення влада Франції прийняла з міркувань безпеки, оскільки країна перебуває у стані підвищеної готовності до терористичних атак. «Ідея полягає в тому, що на нижніх причалах (з платними квитками) розташуються 100 000 людей, а на верхніх (з безкоштовними квитками) – більше 220 000», – пояснив Дарманен французькому телеканалу France 2.

Огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.