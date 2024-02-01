З 1 липня 2024 в Росії закінчується дія «спрощеного порядку набуття російського громадянства». Тому окупаційна влада знову почала тиснути на маріупольців і примушувати їх отримувати російські паспорти, пише у Телеграмі радник міського голови українського Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадує, що жителі без російського паспорту автоматично стають «іноземними громадянами», які можуть перебувати в РФ лише 90 діб. У своєму пості Андрющенко також наголошує на тому, що маріупольці без паспорту Російської Федерації мусять:

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  • стати на міграційний облік протягом 7 днів та отримати міграційну картку
  • пройти дактилоскопію та фотографування
  • отримати довідку про проходження медичного огляду.

“Крім того, термін тимчасового перебування іноземця в РФ не може перевищувати 90 діб”, нагадує радник мера Маріуполя. 




Нагадаємо, раніше влада Кремля планувала з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями».

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