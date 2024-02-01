Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нові конструктивні елементи у формі дозволять жінкам почуватися комфортно під час виконання завдань у польових умовах та пунктах постійної дислокації. 

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«До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби», – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, раніше журналістка Kyiv Post взяла інтерв’ю у розслідувача Юрія Ніколова, який викрив корупцію в Міністерстві оборони України.

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