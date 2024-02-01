Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Євросоюзу робить недостатньо для військової підтримки України в обороні від російської агресії, повідомляє Sky news.



“У багатьох столицях ставиш собі питання: чи дійсно ми робимо достатньо? Відповідь у більшості випадків може бути тільки негативною”, — сказав канцлер Німеччини, виступаючи перед журналістами після саміту ЄС.

Крім того, Олаф Шольц наголосив, що Німеччина, найбільший у Європі прихильник України з точки зору військової допомоги, але не може надати допомогу самотужки.



Нагадаємо, 31 січня Німеччина оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Чергова партія допомоги містить бронетехніку, артилерійські боєприпаси, зокрема ракети для ППО, та інше. Раніше ми писали про те, що допомога Україні від союзників впала до найнижчого рівня від січня 2022 року.