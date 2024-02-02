Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

«У ніч проти 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південних та центральних областях України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК

«Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Укренерго та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

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Загалом повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окрім цього, вночі російські ударні дрони атакували Кропивницький. За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, ППО працювала в обласному центрі та Кропивницькому районі.

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«Попередньо — без постраждалих. Тривогу не ігноруємо», — зазначив голова ОВА.

Моніторингові канали повідомили про вибухи та стрільбу ППО в районі міста Кам'янське поблизу Дніпра.

Зазначається, що Повітряні сили України повідомляли про щонайменше шість груп ударних дронів, усі вони летіли з південного напрямку.