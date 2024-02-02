Лідер Демократичної партії США Чак Шумер повідомив про найближчі плани Сенату — проголосувати за законопроєкт, який має на меті посилити охорону кордону та збільшити обсяги допомоги Україні, передає Reuters.

«Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов'язків лише тому, що завдання складне», — підкреслив Шумер.

Сенатор також зазначив, що текст документа оприлюднять до 4 лютого, а перше голосування відбудеться не пізніше 7 лютого.

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31 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що в адміністрації США немає альтернативного законного шляху отримати допомогу для України, якщо Конгрес не ухвалить виділення додаткових 60 мільярдів доларів.

Раніше спеціальна представниця Сполучених Штатів Пенні Пріцкер заявила, що агресивна поведінка Росії становить загрозу не лише для України, а й для США і Європи, а також для економічної безпеки, ідей свободи й демократії.

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