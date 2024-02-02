1 лютого в ефірі телемарафону начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк заявив, що електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини. А також дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

«Поява електронного кабінету — дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, бо це можна зробити дома з комп'ютера, то нам значно простіше організувати систему, де людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати», — пояснив він.

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За словами представника МОУ, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх «миттєво заберуть у військо». Утім посадовець зазначив, що «миттєво не заберуть», оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.

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«Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. Зараз іде війна, і це обов'язок усіх. Ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська», — додав він.

Окрім цього, Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом, військовозобов'язані матимуть 60 днів, щоб уточнити свої дані. Це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.

Наразі законопроєкт ще не ухвалений, тож він може змінюватися згідно з правками у Верховній Раді. До того ж, його можуть відправити уряду на доопрацювання.