Україна ліквідувала російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та ще 10 російських військовослужбовців під час удару по авіабазі “Бельбек” у Криму в середу, повідомляють російські медіа.

Дві ракети влучили в командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета знищила пункт зв'язку аеродрому.

Зазначається, що українська армія спрямувала ракети на авіабазу дуже незвичним і несподіваним для Росії маршрутом. Більшість із ракет пройшли над поверхнею Чорного моря.

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Вчора Kyiv Post повідомляв, що щонайменше три українські бомбардувальники Су-24 здійснили основний удар у середу, 31 січня, запустивши щонайменше шість британських крилатих ракет Storm Shadow або французьких SCALP по цілях в районі авіабази Бельбек, що поблизу кримського міста Севастополь.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Ймовірно, був ліквідований 63-річний воєначальник та військовий льотчик 1-го класу Олександр Юрійович Татаренко. У 2016 році він був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу РФ. Він служив на Далекому Сході, Уралі, в Сибіру та північних регіонах Російської Федерації. Освоїв літаки Су-15ТМ, Су-27 та Ан-26.

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Бельбек, який зазнав українського удару 31 січня - найрозвиненіша і найкраще захищена військово-повітряна база Російської Федерації в Чорноморському регіоні.

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