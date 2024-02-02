Загальний огляд:

  • Сенат США представить законопроєкт про південний кордон, щоб прокласти шлях для допомоги Києву, але республіканці Трампа обіцяють не надавати військову підтримку Україні
  • Пакет €50 млрд від ЄС є "чітким сигналом для Росії", Президент
  • Повідомляється про загибель іноземних громадян в результаті російських ударів по Херсону
  • Просування ЗСУ в Запорізькій області
  • Москва продовжує наступ на Авдіївку та на інших ділянках фронту на Донеччині

Сенат США оголосив про голосування щодо кордону/допомоги Києву, а республіканці в Палаті представників кажуть, що воно не пройде

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) заявив у четвер, що голосування щодо безпеки кордонів, яке є передумовою будь-якої двопартійної угоди про допомогу Україні, відбудеться у верхній палаті найпізніше в середу наступного тижня.

За словами Шумера, текст сенатського законопроєкту буде оприлюднений до кінця цього тижня, але спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Лос-Анджелес), навіть не побачивши змісту пропозиції, заявив, що нижня палата вважає цей законопроєкт нежиттєздатним.

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Республіканці в Палаті представників більше місяця відмовлялися розглядати пропозицію президента-демократа Джо Байдена про допомогу Києву в розмірі 60 мільярдів доларів без прив’язки до безпеки кордонів США.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Однак в останні тижні, за наполяганням колишнього президента Дональда Трампа, що відображає його прокремлівську позицію, республіканські члени Палати представників ухиляються від голосування за будь-яку допомогу Україні взагалі.

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Зеленський подякував за "довгоочікувану" угоду в Брюсселі

У своєму вечірньому зверненні в четвер президент Володимир Зеленський висловив вдячність Брюсселю за схвалення допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро. Президент сказав, що це стане "чітким сигналом" для Росії.

"Сьогодні ЄС ухвалив довгоочікуване рішення, – зазначив він. – Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть, і що Європу не зламати".

26 країн блоку вели суперечки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб домогтися схвалення цього рішення, і таки домоглися його прийняття в останній момент після того, як заручилися мінімальною підтримкою з боку Угорщини.

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Внаслідок авіаударів у Херсоні загинули двоє іноземців, ще троє дістали поранення

Двоє громадян Франції загинули в результаті російських авіаударів по Херсону в четвер, ще троє іноземців дістали поранення, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

"Іноземні волонтери загинули й дістали поранення в результаті ворожого удару по Бериславу", — повідомив у соціальних мережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака безпілотника на передмістя Херсона стала однією з тривалої серії атак на прифронтові населені пункти протягом майже дворічного російського вторгнення.

Оперативна ситуація в Запорізькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані в четвер, свідчать про те, що війська Збройних сил України (ЗСУ) нещодавно просунулися на південний захід від Старомайорського поблизу адмінкордону між Запорізькою та Донецькою областями, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої також тривають на південний схід від Великої Новосілки біля Золотої Ниви; на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки біля Приютного. Один прокремлівський військовий блогер зазначив, що російські піхотні групи "атакують за підтримки бронемашин і танків північніше Приютного", — повідомляє ISW.

Російські джерела також стверджували, що ЗСУ захопили лісопосадку на північний захід від Вербового, але аналітики ISW зазначили, що не бачили підтвердження цим заявам.

Оперативна ситуація в Донецькій області

Як повідомляє ISW, у четвер московські війська захопили територію на кількох ділянках фронту в Донецькій області, в тому числі навколо Донецька, Авдіївки та на Куп'янському напрямку в Харківській області.

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Геолокаційні кадри, опубліковані в четвер, вказують на те, що росіяни дещо просунулись на північний схід від Георгіївки (західніше Донецька), в той час як прокремлівські блогери також стверджують, що російські війська просуваються поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

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Знімки, опубліковані того ж дня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в "дачному районі на північній околиці Авдіївки", повідомляє ISW. А відомий військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, поширив неперевірену інформацію про просування московських військ вздовж вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського на південній околиці міста.

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Бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Степового, біля коксохімічного заводу, біля руїн ресторану "Царська охота" на південно-східній околиці, на захід від Авдіївки в районі Сєвєрного, а також на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

ISW зазначає, що речник української бригади, яка діє в цьому районі, заявив, що росіяни не змінюють своєї тактики, покладаючись на "постійні піхотні атаки".

Геолокаційні знімки від четверга також показують, що вздовж адмінкордону між Харківською та Луганською областями російські війська просунулись до ділянки траси Р07 Куп'янськ-Сватове східніше Табаївки.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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