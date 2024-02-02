Загальний огляд:

Сенат США представить законопроєкт про південний кордон, щоб прокласти шлях для допомоги Києву, але республіканці Трампа обіцяють не надавати військову підтримку Україні

Пакет €50 млрд від ЄС є "чітким сигналом для Росії", — Президент

Повідомляється про загибель іноземних громадян в результаті російських ударів по Херсону

Просування ЗСУ в Запорізькій області

Москва продовжує наступ на Авдіївку та на інших ділянках фронту на Донеччині

Сенат США оголосив про голосування щодо кордону/допомоги Києву, а республіканці в Палаті представників кажуть, що воно не пройде

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) заявив у четвер, що голосування щодо безпеки кордонів, яке є передумовою будь-якої двопартійної угоди про допомогу Україні, відбудеться у верхній палаті найпізніше в середу наступного тижня.

За словами Шумера, текст сенатського законопроєкту буде оприлюднений до кінця цього тижня, але спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Лос-Анджелес), навіть не побачивши змісту пропозиції, заявив, що нижня палата вважає цей законопроєкт нежиттєздатним.

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Республіканці в Палаті представників більше місяця відмовлялися розглядати пропозицію президента-демократа Джо Байдена про допомогу Києву в розмірі 60 мільярдів доларів без прив’язки до безпеки кордонів США.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Однак в останні тижні, за наполяганням колишнього президента Дональда Трампа, що відображає його прокремлівську позицію, республіканські члени Палати представників ухиляються від голосування за будь-яку допомогу Україні взагалі.

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Зеленський подякував за "довгоочікувану" угоду в Брюсселі

У своєму вечірньому зверненні в четвер президент Володимир Зеленський висловив вдячність Брюсселю за схвалення допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро. Президент сказав, що це стане "чітким сигналом" для Росії.

"Сьогодні ЄС ухвалив довгоочікуване рішення, – зазначив він. – Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть, і що Європу не зламати".

26 країн блоку вели суперечки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб домогтися схвалення цього рішення, і таки домоглися його прийняття в останній момент після того, як заручилися мінімальною підтримкою з боку Угорщини.

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Внаслідок авіаударів у Херсоні загинули двоє іноземців, ще троє дістали поранення

Двоє громадян Франції загинули в результаті російських авіаударів по Херсону в четвер, ще троє іноземців дістали поранення, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

"Іноземні волонтери загинули й дістали поранення в результаті ворожого удару по Бериславу", — повідомив у соціальних мережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака безпілотника на передмістя Херсона стала однією з тривалої серії атак на прифронтові населені пункти протягом майже дворічного російського вторгнення.

Оперативна ситуація в Запорізькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані в четвер, свідчать про те, що війська Збройних сил України (ЗСУ) нещодавно просунулися на південний захід від Старомайорського поблизу адмінкордону між Запорізькою та Донецькою областями, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої також тривають на південний схід від Великої Новосілки біля Золотої Ниви; на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки біля Приютного. Один прокремлівський військовий блогер зазначив, що російські піхотні групи "атакують за підтримки бронемашин і танків північніше Приютного", — повідомляє ISW.

Російські джерела також стверджували, що ЗСУ захопили лісопосадку на північний захід від Вербового, але аналітики ISW зазначили, що не бачили підтвердження цим заявам.