Партизани у своєму Telegram повідомили, що останнім часом агенти руху активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомого як Сакський аеродром.

"Проводив розвідку українець. Важливість цього дійсно значна. Нашому руху та Силам оборони потрібно бути обізнаними в стані ворога", - зауважило джерело.

Про це партизани розповіли в коментарі Kyiv Post.

Партизани руху "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки в окупованому Росією Криму та встановили точну кількість літаків на ньому.

"Він є одним із стратегічно важливих об'єктів, бо з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну", - йдеться у повідомленні.

У розмові з Kyiv Post партизани зазначили, що їх агенти фіксують стан та зміни в техніці, засобах ППО тощо.

"Адже не все можна дізнатися із супутникових знімків. Крім того, ми шукаємо вразливості противника", - сказав співрозмовник видання.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На момент розвідки агенти АТЕШ зафіксували приблизно 10 винищувачів Су-30, що свідчить про важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій.

Також партизани встановили місця розміщення засобів ППО та радіолокаційних станцій типу "Каста-2Е2", "що свідчить про високий рівень захисту".

Advertisement

Завдання цієї РЛС - це контроль повітряного простору, зокрема видача координат повітряних цілей (зокрема і тих, що летять на гранично малих висотах) системам управління протиповітряною обороною.

Зокрема, вона використовується й для контролю повітряного простору в аеродромних зонах. Як вказують українські медіа, ці РЛС - доволі рідкісні.

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин", - додали партизани.

Джерело Kyiv Post у партизанському русі зауважило, що операції такого плану дуже небезпечні.

Advertisement

"Агент ризикує бути затриманим. Такі важливі обʼєкти дуже ретельно охороняються", - сказав співрозмовник.

Раніше українські військові знищили склади боєприпасів росіян та кілька радіолокаційних станцій в тимчасово окупованому Криму під час спецоперації 4 січня. Її провели воїни української розвідки та Повітряних сил разом із силами сектору оборони держави.

Зокрема, цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.