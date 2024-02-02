Партизани руху "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки в окупованому Росією Криму та встановили точну кількість літаків на ньому.

Про це партизани розповіли в коментарі Kyiv Post.

"Проводив розвідку українець. Важливість цього дійсно значна. Нашому руху та Силам оборони потрібно бути обізнаними в стані ворога", - зауважило джерело.

Партизани у своєму Telegram повідомили, що останнім часом агенти руху активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомого як Сакський аеродром.

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"Він є одним із стратегічно важливих об'єктів, бо з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну", - йдеться у повідомленні.

У розмові з Kyiv Post партизани зазначили, що їх агенти фіксують стан та зміни в техніці, засобах ППО тощо.

"Адже не все можна дізнатися із супутникових знімків. Крім того, ми шукаємо вразливості противника", - сказав співрозмовник видання.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На момент розвідки агенти АТЕШ зафіксували приблизно 10 винищувачів Су-30, що свідчить про важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій.

Також партизани встановили місця розміщення засобів ППО та радіолокаційних станцій типу "Каста-2Е2", "що свідчить про високий рівень захисту".

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Завдання цієї РЛС - це контроль повітряного простору, зокрема видача координат повітряних цілей (зокрема і тих, що летять на гранично малих висотах) системам управління протиповітряною обороною.

Зокрема, вона використовується й для контролю повітряного простору в аеродромних зонах. Як вказують українські медіа, ці РЛС - доволі рідкісні.

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин", - додали партизани.

Джерело Kyiv Post у партизанському русі зауважило, що операції такого плану дуже небезпечні.

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"Агент ризикує бути затриманим. Такі важливі обʼєкти дуже ретельно охороняються", - сказав співрозмовник.

Раніше українські військові знищили склади боєприпасів росіян та кілька радіолокаційних станцій в тимчасово окупованому Криму під час спецоперації 4 січня. Її провели воїни української розвідки та Повітряних сил разом із силами сектору оборони держави.

Зокрема, цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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