Розвідка Великої Британії оцінила ситуацію з корупцією в російські армії, яка суттєво підриває її ефективність на полі бою.

Після аналізу понад тисячі випадків військового хабарництва незалежна російська газета "Верстка" опублікувала статтю про корупцію в російській армії. Розслідування виявило схеми корупції та систему хабарів, які використовують російські військовослужбовці та їхні командири.

Хабарництво в російській армії присутнє за різні «послуги», такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за користування смартфонами або за перебування в нетверезому стані.

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Після лютого 2022 року набір «послуг» було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у війні в Україні та уникнення відправки на бойове завдання.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Розцінки" в армії РФ варіюються від 40000 рублів (понад $440) за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів (понад $11000) за довідку про поранення.

Британська розвідка підкреслює, що корупція вже давно є проблемою в Збройних силах Росії, і нагадує про журналіста Дмітрія Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві в 1994 році.

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«Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції», – пише розвідка.