Додому повернули 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Серед повернутих українців є немовлята та підлітки. Зараз вони у безпеці, повідомляє благодійна організація Save Ukraine.



У повідомленні зазначається, що зараз триває 15-а рятувальна місія. Станом на сьогодні вже 235 дітей повернули до України з тимчасово окупованих росіянами територій та Російської Федерації.



Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визначає депортацію українських дітей як воєнний злочин.

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