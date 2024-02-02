Депутати Бундестагу ухвалили проєкт держбюджету на 2024 рік одразу в другому та третьому читаннях, повідомляє Укрінформ.



388 парламентаріїв правлячої коаліції проголосували “за”. Проти проєкту виступили 279 депутатів. Цьогорічний бюджет Німеччини - 476,81 млрд євро. У головному фінансовому документі ФРН зазначено, що на військову допомогу Україні уряд виділив близько 7,6 млрд євро.



Тепер держбюджет мають схвалити члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель). Очікується, що вони найближчим часом затвердять рішення Бундестагу.



Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Євросоюзу робить недостатньо для військової підтримки України в обороні від російської агресії.

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