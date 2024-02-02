Російський дисидент Михайло Кокорич в інтерв’ю французькому бізнесовому журналу Challenges, опублікованому 30 січня, розповів про те, як його швейцарська компанія Destinus паралельно з комерційними проєктами таємно розробляла бойові безпілотники, які вже майже рік постачає українським Збройним силам.

47-річний Кокорич зазначив, що Destinus «вже увійшла до списку найпотужнішних виробників безпілотників у Європі», і додав, що «Україна є одним із наших основних клієнтів».

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Кокорич, колишній керівник російського космічного стартапу Dauria Aerospace, заснував Destinus у 2021 році. Після приходу до влади Владіміра Путіна він покинув рідну країну та переїхав до США. Попри свій величезний технічний досвід, він дедалі ясніше усвідомлював, що його національність працює проти нього, тому згодом переїхав до Швейцарії, де це створювало для нього менше проблем.

Компанія Destinus була створена ним початково для проєктування та розробки комерційних гіперзвукових вантажних і пасажирських літаків і продемонструвала свій перший прототип гіперзвукового літака з водневим двигуном на Паризькому авіашоу минулого року.

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Дрони для України

Кокорич розповів, що його компанія вже передала Україні кілька сотень недорогих безпілотників. Зараз його заводи випускають три моделі БпЛА, які поставляються в Україну у вигляді комплектів деталей, з яких потім в секретних військових майстернях збираються дрони, готові до застосування на передовій.

Засновник Destinus наголосив на тому, що ці безпілотники початково не розроблялись як зброя: «Усі наші комерційні проєкти зі створення безпілотників мають подвійне призначення, тобто ці дрони не є суто військовими».

Першою розробленою Destinus моделлю БпЛА став Lord – гвинтовий дрон, призначений для розвідки, створення перешкод і електромагнітного перехоплення, але здатний також вражати наземні цілі. Дальність дії «Лорда» становить від 750 до понад 2000 кілометрів (залежно від версії), що перевищує дальність дії більшості дронів, які наразі є в розпорядженні ЗСУ, зокрема таких, як Ukrjet UJ-22, UJ-25 Skyline і UJ-26 Beaver, дальність дії яких не перевищує 1000 кілометрів.

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Дві інші моделі дронів перебувають наразі на різних стадіях розробки й незабаром будуть запущені в серійне виробництво, а після цього також почнуть надходити в Україну.

Кокорич додав, що його компанія у другій половині 2023 року почала розробку багатоцільового безпілотника Ruta, здатного вести спостереження та завдавати ударів «повітря-земля». Його масове виробництво має розпочатися в середині 2024 року. БпЛА вироблятимуть в Іспанії та Нідерландах, і потім також відправлятимуть для кінцевої збірки в Україну.

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Третій розроблений Destinus БпЛА має назву Hornet. Це надшвидкісний (летить зі швидкістю 300 км/год) мисливець за дронами, прилаштований для картографування територій, і до того ж може слугувати телекомунікаційним ретранслятором. Hornet надійде в серійне виробництво до кінця 2024 року. Місце виробництва цих БпЛА поки не визначено, це ще обговорюється, сказав Кокорич.

Подальший розвиток бізнесу

Компанія Михайла Кокорича швидко розвивається, і наразі на її заводах у Мюнхені, Мадриді та Нідерландах працює вже 170 співробітників. З моменту її створення в 2021 році засновник залучив майже 60 мільйонів євро у вигляді венчурного фінансування та 12 мільйонів євро гранту на дослідження та розробку водневих авіаційних двигунів від іспанського уряду.

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Під час інтерв'ю Кокорич розповів про два важливих рішення щодо ведення бізнесу, які він нещодавно прийняв, аби полегшити собі підтримку Україні.

По-перше, він сказав, що на початку року формально відмовився від російського громадянства, але не забажав пояснити, яка країна натомість надала йому громадянство. Він сказав лише, що це одна з країн Європи. «Я тепер маю громадянство країни, якій дуже вдячний за те, що вона зробила мене своїм громадянином. Як приватна особа я вважаю за краще не розкривати додаткових подробиць. Я також вдячний Швейцарії та Франції за те, що вони дозволили мені проживати в цих чудових країнах».

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Кокорич пояснив, що відмова від російського громадянства стала для нього насамперед політичним вибором через його незгоду з політикою Путіна та його нічим не виправданого вторгнення в Україну. Він також зазначив, що це рішення дозволить йому далі розвивати свій бізнес у США.

Цього тижня я свідомо й офіційно відмовився від громадянства Російської Федерації, припинивши свій офіційний і єдиний зв’язок із країною. Станом на лютий 2022 року це було свідоме рішення, зумовлене моєю принциповою незгодою з російським вторгненням в Україну та політикою путінського уряду.

По-друге, він підтвердив, що Destinus незабаром перенесе свою штаб-квартиру до Франції, де він також планує відкрити виробництво літальних апаратів. Він пояснив, що Destinus виробляв свої бойові дрони на заводах за межами Швейцарії, аби уникнути порушення швейцарського законодавства щодо контролю над військовим виробництвом.

Кокорич сказав: «Ми маємо свою компанію у Франції вже майже три роки. Зараз ми переносимо головний офіс холдингу зі Швейцарії до Франції. У той же час, ми залишаємося в Швейцарії, де продовжимо розвивати надзвукові та гіперзвукові технології».

Засновник Destinus розповів, що крім величезного аеронавігаційного та військового досвіду цієї країни, до Франції його привабила «легкість отримання тут експортних ліцензій». За його словами, конструктори компанії проводитимуть випробування своєї нових надзвукових літальних апаратів на летовищі Рошфор у департаменті Шарант-Марітім на західному узбережжі Франції.