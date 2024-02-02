Від початку повномасштабного вторгнення саперні групи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 103 067 вибухонебезпечних предметів, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника Держспецтрансслужби полковника Віталія Кирилова, озвучену ним на спеціальному брифінгу.

За інформацією Кирилова, на сьогодні 30% території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, що становить більш ніж 174 тисячі квадратних кілометрів.

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Загалом фахівці розмінували та перевірили територію площею 57 273,36 га. Зокрема, 818,76 км автомобільних доріг, 2 293,68 км залізничних колій, 37,1 км газогонів та 435,87 км ліній електромереж.

Щодня понад 200 груп розмінування різного складу виконують завдання на деокупованих територіях та на тих ділянках, на яких погодні умови дозволяють проводити роботи.

За перший місяць 2024 року групи розмінування виявили та знешкодили 7 675 вибухонебезпечних предметів. Найбільше припадає на Харківську область — 5 199 та Херсонську — 1 760.

Харківська область — 5199

Херсонська область — 1760

Миколаївська область — 579

Запорізька область — 109

Донецька область — 28

Розміновано (перевірено) територію площею 8 143,32 га: Херсонська область — 7 793,96, Миколаївська область — 138,81, Харківська область — 127,30, Запорізька область — 70,64, Донецька область — 12,61.



Окрім того, речник Держспецтрансслужби наголосив, що постійно триває робота з інформування населення про мінну небезпеку.