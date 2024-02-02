Від початку повномасштабного вторгнення саперні групи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 103 067 вибухонебезпечних предметів, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника Держспецтрансслужби полковника Віталія Кирилова, озвучену ним на спеціальному брифінгу.

За інформацією Кирилова, на сьогодні 30% території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, що становить більш ніж 174 тисячі квадратних кілометрів.

Advertisement

Загалом фахівці розмінували та перевірили територію площею 57 273,36 га. Зокрема, 818,76 км автомобільних доріг, 2 293,68 км залізничних колій, 37,1 км газогонів та 435,87 км ліній електромереж.

Щодня понад 200 груп розмінування різного складу виконують завдання на деокупованих територіях та на тих ділянках, на яких погодні умови дозволяють проводити роботи.

За перший місяць 2024 року групи розмінування виявили та знешкодили 7 675 вибухонебезпечних предметів. Найбільше припадає на Харківську область — 5 199 та Херсонську — 1 760.

  • Харківська область — 5199
  • Херсонська область — 1760
  • Миколаївська область — 579
  • Запорізька область — 109
  • Донецька область — 28

Розміновано (перевірено) територію площею 8 143,32 га: Херсонська область — 7 793,96, Миколаївська область — 138,81, Харківська область — 127,30, Запорізька область — 70,64, Донецька область — 12,61. 

Окрім того, речник Держспецтрансслужби наголосив, що постійно триває робота з інформування населення про мінну небезпеку. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
13 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
16 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Швейцарський стартап російського дисидента таємно постачав Україні бойові дрони
Далі » Україна отримає від США високоточні бомби наземного запуску GLSDB