Це наднова зброя, яка досі не використовувалась в бойових умовах - Україна стане першою, хто застосує ці бомби в реальному бою.

Про постачання стало відомо 30 січня, коли речник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що Україна отримає від США високоточні бомби GLSDB.

А вже у середу 31 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідала Київ і підтвердила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну як фінансово, так і у сфері безпеки. Одним із аспектів цієї підтримки стане передача Україні високоточних бомб малого діаметра GLSDB.

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Під час своє промови в Києві американська високопосадовиця заявила, що перемога України у війні з Росією є важливою не лише для українців, а й для всього світу. Україна захищає свою свободу та незалежність, а також демократичні цінності, які є важливими для всіх країн світу.

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Історія створення GLSDB

У 1980 році США почали виробляти касетні ракети M26 для своїх реактивних систем залпового вогню M270. Перше бойове застосування ракет M26 відбулося 1991 року в Іраку під час операції «Буря в пустелі».

Тоді військові виявили кілька недоліків цих ракет, серед яких: мала дальність польоту (близько 30 км) та невисока ефективність боєголовки, яка містила 644 кумулятивно-осколкові бойові елементи М77. Армійці США зазначили, що кумулятивні заряди М77 виявились неефективними проти броньованої техніки ворога.

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Виробництво ракет M26 було припинено у 2001 році. Протягом 21 року загалом було виготовлено 506 718 таких ракет.

Більша частина цих ракет так і не була використана, й вони були відправлені на військові склади зберігання. Роки йшли, строк служби боєприпасів спливав, тому керівництво США планувало утилізувати ці ракети. Тим більш що у 2008 році переважна кількість країн, які до того мали на озброєнні M26, приєднались до міжнародної конвенції про касетну зброю, яка забороняла зберігати, застосовувати та продавати боєприпаси такого класу і зобов’язала підписантів знищити її запаси.

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У 2011 році компанія Boeing запропонувала військовим США створити нові боєприпаси, в яких планувалось використати двигуни від ракет M26. Тоді ця ідея Boeing не викликала великої зацікавленості у військових. Однак у 2014 році до проєкту приєдналася шведська компанія SAAB. Завдяки співпраці Boeing та SAAB у 2015 році розпочалися перші випробувальні пуски нових боєприпасів, які отримали назву GLSDB. У 2018 році Boeing та SAAB оголосили про готовність до серійного виробництва GLSDB. В результаті співробітництва компанії розробили адаптер, який дозволяє монтувати авіаційні крилаті бомби GBU-39 на ракетні двигуни від ракет M26.

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Ця розробка, по суті, дала ракетам M26 друге життя. Це дозволило міністерству оборони США заощадити гроші, оскільки двигуни для ракет M26 вже виготовлені та їх достатньо на зберіганні. Також таке поєднання дозволило запускати авіаційні плануючі бомби з землі, не наражаючи літаки на додаткову небезпеку. Для запуску GLSDB можна використовувати системи залпового вогню M270 та HIMARS, які є на озброєнні України.

Що таке GLSDB

Назва GLSDB розшифровується як Ground-Launched Small Diameter Bomb – дослівно це перекладається як бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок.

Дальність польоту GLSDB становить 150 кілометрів, що майже удвічі більше, ніж у ракети GMLRS (70-80 км), яка є стандартною для ракетних систем залпового вогню HIMARS. Нові бомби дозволять Збройним силам України завдавати ударів по цілям на більшій відстані, включаючи окупований Кримський півострів, Маріуполь та Луганськ.

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Вже на першому етапі випробувань GLSDB показали вражаючі показники точності. Відхилення від цілі тоді становило від 6 до 8 метрів. Однак, за словами виробника, остання модифікація бомби навіть при польоті на максимальну дальність у 150 км має відхилення від цілі до 1 метра, що робить цю зброю по-справжньому високоточною. Система наведення GLSDB використовує GPS та інерціальну навігацію.

Траєкторія польоту GLSDB відрізняється від балістичної траєкторії звичайних снарядів РСЗВ. Бомба набирає висоту та швидкість за допомогою ракетного двигуна. Після досягнення необхідної висоти у 15-25 км блок двигуна від’єднується, щоб зменшити загальну вагу боєприпасу для збільшення дальності його польоту. Після від’єднання бомба розкриває свої крила та починає планувати на ціль. Вага вибухової речовини в GLSDB - 16 кг.

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Бомби GLSDB розміщуються у пускових контейнерах по 6 штук у кожному. Таким чином, один HIMARS за раз може випустити 6 бомб. Гусеничний аналог HIMARS – M270 несе одразу 2 такі контейнери, отже один залп може становити 12 пострілів.

За габаритами бомба невелика – 1,8 м, отже вона може є малопомітною на радарах ППО. Загальна маса бомби становить 130 кг. Додатково на GLSDB встановлені пристрої протидії РЕБ.

Чому GLSDB важливі для України

Зараз для України дуже важливо отримувати далекобійне озброєння. Бомби GLSDB допоможуть підривати логістику ворога та знищувати особливо важливі об’єкти. Під час випробувань GLSDB продемонструвала можливість вражати рухомі цілі навіть у морі. Завдяки таким характеристикам ця зброя буде дуже корисною для України. Ефективність та важливість GLSDB для України не викликає сумнівів, але є два аспекти. По-перше, не відомо скільки таких бомб буде передано Україні. Чим більше їх буде, тим більший вплив вони матимуть на хід війни. По-друге, важливими є строки поставок. Наразі офіційні особи США не розголошують цю інформацію з міркувань безпеки.