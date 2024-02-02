Kyiv Post підготував для вас підбірку найбільш очікуваних кінопрем'єр лютого. Фільми, які однозначно варто подивитися всім кіноманам

Документальний фільм «Довга Доба»

Україна

Тривалість: 2 год. 01 хв.

Режисер: Алан Бадоєв

Актори: українці

Реальні історії про життя, мрії та плани українців в останній день мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки вибухів і сирен. «Довга Доба» - це щоденники війни з усієї України. Фільм зібраний з 200 годин хроніки виживання, спротиву і життя під час війни. Деякі герої вижили, деякі загинули. Це документ написаний голосами українців, які дали унікальні свідчення про трагічні події та злочини Росії. Їх має побачити й відчути весь світ, щоб ніхто й ніколи не зміг переписати нашу історію. Монтаж фільму тривав півтора року.

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Де дивитись: Кінотеатри мережі Мультиплекс

Детективний екшн «Арґайл»

Велика Британія, США

Тривалість: 2 год. 15 хв.

Режисер: Меттью Вон

Актори: Дуа Лупа, Генрі Кавілл, Брайс Даллас Ховард, Сем Рокуелл та інші.

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час вдома за комп’ютером та в компанії улюбленого кота Алфі. Письменниця воліє рідше виходити з дому, тому подорож потягом для неї – справжнє випробування. Якось по дорозі додому з нею стається щось непередбачуване, і її ледве не вбивають. Справжній шпигун Ейден рятує письменницю від нападу і привозить її до таємної шпигунської бази. Річ у тім, що сюжети її книжок стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються в секретному світі, про існування якого письменниця навіть не здогадувалася.

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Де дивитись: Кінотеатр Жовтень, усі кінотеатри мережі Мультиплекс та Планета Кіно.

Драма «Інший Франко»

Україна

Тривалість: 1 год. 33 хв.

Режисер: Ігор Висневський

Актори: Ахтем Сеїтаблаєв, Надія Левченко, В'ячеслав Довженко, Ірина Кудашова та інші.

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Неймовірна історія дружби, суперництва і кохання сина видатного “каменяра” Івана Франка – Петра. Червень 1941 року, в маєтку Франків у Львові – несподіваний гість. Це старий друг Петра Франка – Андрій Грищук. Вони разом стояли біля витоків скаутської організації "Пласт" і пліч-о-пліч пройшли крізь буремні роки й події та боролися за кохання однієї жінки. Два військові льотчики, які врятувалися з палаючого літака, вибралися з полону та не дали загинути від голоду дітям. Тепер світ у вогні Другої світової. Хто і яку роль зіграє в історії?

Де дивитись: Кінотеатр Жовтень

Фантастичний екшн «Мадам павутиння»

США

Тривалість: 1 год. 56 хв.

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Режисер: С. Дж. Кларксон

Актори: Дакота Джонсон, Емма Робертс, Сідні Свіні, Адам Скотт, Ізабела Мерсед, Заша Мемет

Фільм розповідає історію походження однієї з найзагадковіших героїнь видавництва Marvel Кассандри Вебб – фельдшерки з Мангеттена, яка має дар передбачення. Вона налагоджує стосунки з трьома молодими жінками, яким судилося велике майбутнє… якщо всі вони зможуть пережити смертоносне сьогодення.

Де дивитись: Мережа кінотеатрів Мультиплекс

Бойовик «Дюна-2»

США, Канада

Тривалість: 2 год. 46 хв.

Режисер: Дені Вільнев, Джон Спейтс

Актори: Тімоті Шаламе, Хав'єр Бардем, Реббека Фергюсон, Зендая Коулман, Стеллан Скарсгард та інші.

Довгоочікуванне продовження фільму "Дюна". Події фантастичного бойовика розгортаються на пустинній планеті Арракіс, де добувається найцінніша у світі речовина – так звані "спеції". Нащадок Будинку Атридів Пол (Тімоті Шаламе) приєднується до фременів, які діють під керівництвом Стілгара (Хав'єр Бардем). Вони вирушають на зустріч страшному і невідворотному майбутньому.

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Де дивитись: Мережа кінотеатрів Планета Кіно

Дати й точний час сеансів можна знайти на офіційних сайтах кінотеатрів.