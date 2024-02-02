У п'ятницю власники ферм припаркували свої трактори на головних переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії, повідомляє AP.

Фермери з Бельгії та Нідерландів заблокували життєво важливі автомагістралі з європейських портів Антверпену і Роттердаму. Це сталося після хаосу в четвер у Брюсселі, де розгнівані фермери підпалили тюки сіна та закидали поліцію яйцями і петардами.

"Ми подивимося, що ми можемо зробити в розумних межах. Але в цілому, я з великою симпатією ставлюся до їхніх скарг. Зараз ми подивимося, як ми можемо це конкретизувати", – сказав прем'єр-міністр фламандського регіону Бельгії Ян Жамбон в інтерв'ю бельгійській телерадіокомпанії VTM.

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Причина протесту - власникам ферм стало важче заробляти, оскільки через російську війну проти України зростають ціни на енергоносії та добрива.

Також до Європи надходить все більше дешевої сільськогосподарської продукції. Окрім того, посухи, повені та пожежі, спричинені зміною клімату, знищують місцеві врожаї.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала акції протесту. Вона пообіцяла найближчим часом підготувати нові плани зі скорочення бюрократичних процесів, щоб фермери могли проводити більше часу на полях і менше – в офісах.

Нагадаємо, раніше польські фермери оголосили про блокування ПП "Шегині-Медика".

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