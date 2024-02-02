Міжнародний суд ООН визнає, що має юрисдикцію розглядати запит України про те, що вона не порушувала своїх зобов’язань за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, і що цей запит є прийнятним, повідомляє Укрінформ.

Суд ООН відхилив частину заперечень Російської Федерації щодо позову України про порушення Росією конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи із меншим обсягом українських звинувачень.

Міжнародний суд, утім, на вимогу РФ відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються конвенції про геноцид, повідомляє Європейська правда.

По суті, на розгляд суду переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну в неіснуючому геноциді, яке безпосередньо може порушувати конвенцію про геноцид. Оскільки основні вимоги ґрунтувалися на пунктах, які суд не розглядатиме, ймовірно, українська юридична команда буде змушена скоригувати позовну позицію.

У статті зазначається, що це рішення не є рішенням по суті, проте відкриває шлях для подальшого розгляду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд у Гаазі розпочав слухання позову України проти РФ щодо геноциду. 

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