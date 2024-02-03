Першого лютого на позачерговому саміті у Брюсселі всі 27 лідерів ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги на загальну суму 50 мільярдів євро.

Тож у 2024-2027 роках Україна матиме "стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування" згідно чіткого графіку в межах інструменту Ukraine Facility, який Європейська Комісія запропонувала влітку 2023 року.

Велика угода з компромісами

"Угода є", - прокоментував президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X одностайне рішення лідерів ЄС, яке поклало край понад півтора місяцям невизначеності навколо чотирирічного фінансування через спротив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Великої угоди вдалося досягти "швидко", оскільки "Орбан нарешті піддався тиску після низки окремих перемовин з лідерами Італії, Франції та Німеччини, а також керівництвом ЄС перед самітом, розповів речник Шарля Мішеля.

Втім, було й кілька компромісів. Перший: через два роки Європейська комісія може переглянути рішення щодо витрат в межах бюджету ЄС.

І ще один, завдяки якому Орбан може вважати свою "місію виконаною": Будапешту гарантували, що Єврокомісія оцюватиме верховенство права в Угорщині справедливо та об’єктивно.

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Перші 4,5 млрд Київ може отримати в березні, але попереду ще багато роботи

Відразу після рішення лідерів ЄС міністерство економіки України виступило з заявою про те, що Київ "розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні".

Наступний крок українського уряду - "підготувати "План України" у тісній консультації з Комісією, у якому буде детально викладено українське бачення щодо відновлення, відбудови та модернізації країни, а також реформ, які він має намір здійснити в межах процесу вступу країни до ЄС", повідомляється на сайті Єврокомісії.

Кабмін затверив проект плану наприкінці грудня 2023 року. Наразі його потрібно передати Єврокомісії з урахуванням її пропозицій, зокрема щодо фінальних умов надання Україні цього фінансування та графіку траншів.

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Тим часом рішення про 50 млрд євро допомоги Україні ще має ухвалити Європарламент під час пленарного засідання 26-29 лютого. До того часу євродепутати мають вивчити деталі досягнутої лідерами ЄС угоди, розповіла президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Лідери ЄС затвердили ідею без технічних деталей, а ухвалення [фінансової допомоги для України] буде наприкінці лютого", - зазначила в ексклюзивному коментарі Kyiv Post Роксолана Підласа, очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України.

За її словами, з ухваленням 50 млрд євро для України вже не має бути труднощів на інших рівнях, в тому числі у Європарламенті.

У 2024 році Київ розраховує отримати 18 млрд євро

"Український уряд веде переговори [з представниками ЄС], і ми маємо обережний оптимізм, що перші 18 млрд євро будуть надані Україні в 2024 році", - розповіла Роксолана Підласа.

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Така сума є бажаною для України в умовах повномасштабної війни, оскільки усі витрати держбюджету-2024, окрім "оборонки", другий рік поспіль залишаються у площині дефіциту і і покриваються нашими міжнародними партнерами.

До прикладу, поточного року витрати на "соціалку" закладені на рівні 469,4 млрд грн ($12,5 млрд), що становить близько четверті від 50 млрд євро допомоги.

"Лише 39 (або близько 75%) із 50 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету як пряма бюджетна допомога. Ці кошти підуть у загальний фонд держбюджету і використовуватимуться на різні необоротні видатки в соціально-гуманітарній сфері: пенсії, соц виплати, зарплати лікарям, вчителям", - пояснила нардепка.

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Вона також запевнила, що ці кошти будуть спрямовані "точно на соціально-гуманітарну сферу", як і попереднього року. Втім, Україна може мати певні обмеження з боку Брюсселя у прийнятті рішень щодо того, на які потреби їх направити.

Дрібним шрифтом

З презентації інструменту Ukraine Facility вже зрозуміло, що допомога ЄС надаватиметься Україні у вигляді грантів і позик.

За даними Єврокомісії, інструмент "має на меті надання щонайменше 2,5 млрд євро у вигляді річної індикативної суми, яка забезпечуватиме грантову частину, а також створюватиме гарантійний резерв. Позики будуть гарантовані "запасом", подібним до фінансування в рамках MFA+".

Очільниця бюджетного комітету підтвердила, що основне тіло європейської допомоги Україні - це позика, а інша частина - безповоротна грантова допомога.

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"Основне тіло 50 млрд - позика. Водночас ЄС надає нам безповоротну допомогу (грант) на сплату відсотків по кредиту [на надання допомоги Україні в межах інструменту Ukraine Facility]. Таким чином кошти безкоштовні для користування, але їх потрібно буде повернути", - сказала Роксолана Підласа, наголосивши, що у підсумку Україна має повернути усі 50 млрд євро допомоги.