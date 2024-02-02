Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель привітав вісім європейських країн з приєднанням до санкцій Ради ЄС проти найбільшої російської компанії-виробника алмазів «Алроса» та її гендиректора Павла Мариничева, зазначено на сайті Європейської ради.



«21 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2024/1951 про обмежувальні заходи у зв’язку із діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рада ЄС вирішила, що одна особа та одна установа… мають бути додані до переліку персон, установ та організацій, на яких поширюються обмежувальні заходи, що міститься у додатку до рішення 2014/145/CFSP. Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни ЄЗВТ Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Європейської ради», - йдеться у повідомленні.

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Країни, які приєдналися до санкцій приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄC.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під санкції можуть потрапити майже 50 російських "алмазних" компаній.