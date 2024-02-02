Литва доставила новий пакет військової допомоги для України, повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі Х.
“Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні литовська армія надала системи детонації та тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи”, - йдеться у повідомленні.
🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України.
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