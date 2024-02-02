Литва доставила новий пакет військової допомоги для України, повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі Х.



“Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні литовська армія надала системи детонації та тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи”, - йдеться у повідомленні.



