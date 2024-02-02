Американський Мінфін ввів санкцій проти топпосадовців кіберкомандування іранського Корпусу вартових ісламської революції через організовані хакерські атаки на інфраструктуру в США, Ізраїлі та країнах Європи, повідомляєУкрінформ з посиланням на офіційне повідомлення Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.





«Сьогодні OFAC ввів санкції проти ключової мережі закупівель крупних постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм з розробки балістичних ракет та БПЛА, у тому числі безпілотників серії Shahed, які виробляє Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC)»,- йдеться у повідомленні.

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До списку обмежень потрапили керівник IRGC-CEC та високопоставлені керівники цього командування.

У контексті зазначається, що кіберкомандування Ірану причетне до нещодавнього зламу мережі виробництва в Ізраїлі, пов’язаного з критично важливою інфраструктурою та до подібних хакерських атак проти країн Європи.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден визначився з відповіддю США на удар безпілотника по американській базі в Йорданії.