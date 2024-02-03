Де саме вантажать техніку та коли вона буде в Україні - інформації немає.

Жодних деталей він не уточнив. Лише опублікував фото БТРів.

Про це повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв.

Восени минулого року Болгарія остаточно погодила передачу Україні старих бронетранспортерів.

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Це приблизно 100 БТР радянського зразка зі складів болгарського Міністерства внутрішніх справ. Також до них пообіцяли надати запчастини та озброєння.

Напередодні Литва передала Україні системи детонації та боєприпаси для гранатометів.

А президент Володимир Зеленський розповів, що в Україну прибули ще дві системи ППО, які «збивають усе».

«Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня», - без подробиць сказав глава держави.