Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. 

Вдарили «шахедами». Частину дронів вдалося збити. Однак, є влучання.

Пошкоджені підстанція «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії. 

Були знеструмлені побутові та промислові споживачі Кривого Рогу. У місті ввели графіки аварійних відключень. 

«Через пошкодження енергетичного обладнання в м.Кривий Ріг та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень», - попередили в «Укренерго»

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Станом на ранок без світла залишалося 7500 абонентів. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Частина лікарень змушені були перейти на генератори. Довелося зупинити швидкісний трамвай. 

Без електропостачання залишилися дві котельні міста.

«Знеструмлено котельню АМКР «Тепломережі» та котельню №2 «Теплоцентралі» - це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району», - уточнив Олександр Вілкул. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У місті працюють пункти незламності. 

За даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні 14 ударних дронів. 

9 ворожих БпЛА збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

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«Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині», - йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

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