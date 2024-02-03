Аналітики ISW заявили, що дефіцит артилерійських снарядів та затримка західної допомоги впливають на бойові дії в Україні.

На думку фахівців, це створює невизначеність в оперативних планах нашої держави на полі бою.

«Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські сили отримують вигоду від нестачі боєприпасів і нездатності України вести достатню контрбатарейну боротьбу», - йдеться у звіті.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що брак боєприпасів може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Зокрема, обирати, де територіальні поразки будуть менш значущими.

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Українська група аналітиків Frontelligence Insight заявила, що російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

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Frontelligence зазначила, що російські війська почали концентрувати свою артилерію подібним чином у січні цього року. Це, на думку фахівців, свідчить про те, що українські війська знову відчувають нестачу артилерійських боєприпасів.

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«У Frontelligence заявили, що українські сили іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом не мають достатньої кількості боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню», - зазначає ISW.

У Силах оборони Півдня кажуть, що йдеться не про брак снарядів, а про переважаючу кількість цілей.

Як пояснила речниця Наталія Гуменюк, українські військові хотіли б вражати більше ворожих об'єктів, ніж мають для цього зброї.

«Виходячи з результатів нашої бойової роботи бачимо, що навіть в таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності. Застосовуємо артилерію - це контрбатарейна боротьба. Застосовуємо дрони. Ворог високо оцінює результативність цієї нашої роботи», - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.