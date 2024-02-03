Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по іранських цілях в Іраку та Сирії.
Під прицілом опинилися обʼєкти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і пов'язаних з ними угрупувань.
«Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та їхніх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції», - повідомило Центральне командування США.
У Білому Домі уточнили, що американські військові вдарили по трьох об'єктах в Іраку і чотирьох в Сирії.
«Ми вважаємо, що удари були успішними», - сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він зазначив, що атака тривала 30 хвилин.
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Сполучені Штати Америки вдарили по проіранських цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку на американську військову базу в Йорданії поблизу сирійського кордону 28 січня. Тоді загинуло троє військовослужбовців.
Після американських ударів в Іраку та Сирії президент США Джо Байден оприлюднив заяву.
Він оголосив про початок військової операції на Близькому Сході.
«Сьогодні вдень за моїм наказом американські збройні сили завдали ударів по об'єктах в Іраку й Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики використовують для нападів на американські війська. Наша відповідь розпочалась сьогодні. Вона буде продовжена в обраний нами час і в обраних нами місцях», - йдеться в заяві.
При цьому американський лідер наголосив, що США не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході.
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