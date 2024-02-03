На Сумщині обмежили рух цивільного транспорту біля кордону з Росією.
Йдеться про в 5-кілометрову зону.
Про це повідомила обласна влада. Рішення пояснюють розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угруповання «Північ».
Так в області хочуть не допустити втрат серед цивільних у прикордонних районах.
На частині доріг рух заборонили взагалі. Їх перелік оприлюднила Сумська ОВА.
- Рижівка – Будки
- Будки – Іскрисківщина
- Безсалівка – Іскрисківщина
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка
- Павлівка – Катеринівка – Ободи
- Ободи – Степне – Перше Травня
- Степне – Перше травня – Костянтинівка
- Кіндратівка – Андріївка
- Андріївка – Олексіївка
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка
- Миропілля – Миропільське;Миропільське – Проходи – Тур’я
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл
- Тур’я – Степок
- Угроїди – Степок
- Михайлівське – Степок
- Покровське – Степок
- Покровка – Михайлівка
- Покровка – Попівка – Високе
- Покровка – Краснопілля
- Рясне – Майське – Мезенівка
- Порозок – Попівка
- Олександрівка – Пономаренки
На решті автошляхах радять утриматися від поїздок у вечірню пору доби.
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На минулих вихідних російська армія розстріляла двох цивільних у прикордонному районі.
Прикордонники неодноразово попереджали про активність російських ДРГ в області.
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