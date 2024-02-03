На Сумщині обмежили рух цивільного транспорту біля кордону з Росією.

Йдеться про в 5-кілометрову зону.

Про це повідомила обласна влада. Рішення пояснюють розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угруповання «Північ».

Так в області хочуть не допустити втрат серед цивільних у прикордонних районах.

На частині доріг рух заборонили взагалі. Їх перелік оприлюднила Сумська ОВА.

Рижівка – Будки

Будки – Іскрисківщина

Безсалівка – Іскрисківщина

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка

Павлівка – Катеринівка – Ободи

Ободи – Степне – Перше Травня

Степне – Перше травня – Костянтинівка

Кіндратівка – Андріївка

Андріївка – Олексіївка

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка

Миропілля – Миропільське;Миропільське – Проходи – Тур’я

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл

Тур’я – Степок

Угроїди – Степок

Михайлівське – Степок

Покровське – Степок

Покровка – Михайлівка

Покровка – Попівка – Високе

Покровка – Краснопілля

Рясне – Майське – Мезенівка

Порозок – Попівка

Олександрівка – Пономаренки

На решті автошляхах радять утриматися від поїздок у вечірню пору доби.

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На минулих вихідних російська армія розстріляла двох цивільних у прикордонному районі.

Прикордонники неодноразово попереджали про активність російських ДРГ в області.