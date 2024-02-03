На Сумщині обмежили рух цивільного транспорту біля кордону з Росією. 

Йдеться про в 5-кілометрову зону. 

Про це повідомила обласна влада. Рішення пояснюють розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угруповання «Північ». 

Так в області хочуть не допустити втрат серед цивільних у прикордонних районах. 

На частині доріг рух заборонили взагалі. Їх перелік оприлюднила Сумська ОВА. 

  • Рижівка – Будки
  • Будки – Іскрисківщина
  • Безсалівка – Іскрисківщина
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи
  • Ободи – Степне – Перше Травня
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка
  • Кіндратівка – Андріївка
  • Андріївка – Олексіївка
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка
  • Миропілля – Миропільське;Миропільське – Проходи – Тур’я
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл
  • Тур’я – Степок
  • Угроїди – Степок
  • Михайлівське – Степок
  • Покровське – Степок
  • Покровка – Михайлівка
  • Покровка – Попівка – Високе
  • Покровка – Краснопілля
  • Рясне – Майське – Мезенівка
  • Порозок – Попівка
  • Олександрівка – Пономаренки

На решті автошляхах радять утриматися від поїздок у вечірню пору доби.

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На минулих вихідних російська армія розстріляла двох цивільних у прикордонному районі. 

Прикордонники неодноразово попереджали про активність російських ДРГ в області. 

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