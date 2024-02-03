Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів те, що Україна зможе відновити контроль над тимчасово окупованим Кримом. 

«Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ», - цитує Дуду видання Rzeczpospolita. 

Польський президент зазначив, що Крим «є особливим місцем» з історичної точки зору, адже «був у руках Росії більшу частину часу».

При цьому Дуда вважає, що не можна, аби Росія залишила за собою окуповані території України, бо в такому разі вона нападатиме знову. 

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На заяви Анджея Дуди відреагував посол України у Польщі Василь Зварич. 

«Крим - це Україна: є і залишиться», - написав посол у своїх соцмережах. 

Дипломат назвав окупацію Криму воєнним злочином росіян та висловив впевненість, що українці зможуть відвоювати захоплений півострів.

«Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно», - зазначив дипломат. 

Також заяву польського лідера прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

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Він наголосив, що Варшава визнає незалежність України в її міжнародно визначених кордонах.

«Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року», - наголосив Сікорський. 

Після критики президент Польщі Анджей Дуда написав допис, де запевнив, що його позиція щодо російської агресії проти України однозначна: Росія є окупантом. 

«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», - написав польський президент. 

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Анджей Дуда наголосив, що РФ повинна пограти цю війну, а вільний світ має допомагати Києву.

«Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною і незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму»,- додав Дуда. 

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