Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів те, що Україна зможе відновити контроль над тимчасово окупованим Кримом.
«Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ», - цитує Дуду видання Rzeczpospolita.
Польський президент зазначив, що Крим «є особливим місцем» з історичної точки зору, адже «був у руках Росії більшу частину часу».
При цьому Дуда вважає, що не можна, аби Росія залишила за собою окуповані території України, бо в такому разі вона нападатиме знову.
На заяви Анджея Дуди відреагував посол України у Польщі Василь Зварич.
«Крим - це Україна: є і залишиться», - написав посол у своїх соцмережах.
Дипломат назвав окупацію Криму воєнним злочином росіян та висловив впевненість, що українці зможуть відвоювати захоплений півострів.
«Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно», - зазначив дипломат.
Також заяву польського лідера прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Він наголосив, що Варшава визнає незалежність України в її міжнародно визначених кордонах.
«Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року», - наголосив Сікорський.
Після критики президент Польщі Анджей Дуда написав допис, де запевнив, що його позиція щодо російської агресії проти України однозначна: Росія є окупантом.
«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», - написав польський президент.
Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024
Анджей Дуда наголосив, що РФ повинна пограти цю війну, а вільний світ має допомагати Києву.
«Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною і незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму»,- додав Дуда.
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