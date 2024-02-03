Нафтопереробний завод у російському Волгограді атакували безпілотники СБУ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у силових структурах.

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії загорівся цієї ночі. 

За словами співрозмовників, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти. Без неї завод втратить значну частину виробничої потужності.

«СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету», - цитує агентство свого співрозмовника. 

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Джерела у спецслужбах запевняють, що «бавовни» на російських нафтопереробних заводах триватимуть й надалі. 

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За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Пожежа на Волгоградському НПЗ сталася у ніч на суботу. Вогонь охопив 300 квадратних метрів площі. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що причиною займання став збитий безпілотник.

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