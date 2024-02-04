Віддати свій голос за улюбленого виконавця можна ще сьогодні - до 19:00.

Через збій у «Дії» результати Національного відбору на Євробачення-2024 оголосять у неділю 4 лютого.

Збій у «Дії» стався напередодні - після того, як глядачі почали голосувати за переможця Нацвідбору-2024.

Аби підтримати свого фаворита, в застосунок заходило понад 15 тисяч людей на секунду.

Додаток не витримав такого навантаження. Чимало українців тривалий час не могли проголосувати за улюбленого виконавця.

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«Була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів», - пояснив ситуацію віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.