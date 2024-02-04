Через збій у «Дії» результати Національного відбору на Євробачення-2024 оголосять у неділю 4 лютого. 

Віддати свій голос за улюбленого виконавця можна ще сьогодні - до 19:00. 

  • о 15:15 розпочнеться повтор фінального концерту Нацвідбору 
  • о 19:05 стартує прямий ефір і голосування буде закрито

Збій у «Дії» стався напередодні - після того, як глядачі почали голосувати за переможця Нацвідбору-2024.

Аби підтримати свого фаворита, в застосунок заходило понад 15 тисяч людей на секунду. 

Додаток не витримав такого навантаження. Чимало українців тривалий час не могли проголосувати за улюбленого виконавця. 

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«Була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів», - пояснив ситуацію віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У суботу пройшов фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024. 

У ньому взяли участь 11 фіналістів.

Переможця визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). 

Колаж: Суспільне. 

Цьогоріч голосування відбувається через застосунок «Дія».

Обрати свого фаворита можуть особи віком від 14 років.

Як проголосувати за представника України на Євробаченні-2024:

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  • потрібно відкрити «Дію»
  • перейти у Сервіси - Опитування - Активні опитування

68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться в травні 2024 року у  Швеції. У ньому візьмуть участь представники 37 країн. 

Півфінали пройдуть 7 та 9 травня. Україна братиме участь у першому півфіналі. 

Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня у шведському місті Мальме.

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