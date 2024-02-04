Через збій у «Дії» результати Національного відбору на Євробачення-2024 оголосять у неділю 4 лютого.
Віддати свій голос за улюбленого виконавця можна ще сьогодні - до 19:00.
- о 15:15 розпочнеться повтор фінального концерту Нацвідбору
- о 19:05 стартує прямий ефір і голосування буде закрито
Збій у «Дії» стався напередодні - після того, як глядачі почали голосувати за переможця Нацвідбору-2024.
Аби підтримати свого фаворита, в застосунок заходило понад 15 тисяч людей на секунду.
Додаток не витримав такого навантаження. Чимало українців тривалий час не могли проголосувати за улюбленого виконавця.
«Була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів», - пояснив ситуацію віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У суботу пройшов фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024.
У ньому взяли участь 11 фіналістів.
- YAKTAK — «Lalala»
- INGRET — «Keeper»
- NAZVA — «Slavic English»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- SKYLERR — «Time is running out»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
- YAGODY — «Tsunamia»
- NAHABA — «GLASSS»
Переможця визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).
Колаж: Суспільне.
Цьогоріч голосування відбувається через застосунок «Дія».
Обрати свого фаворита можуть особи віком від 14 років.
Як проголосувати за представника України на Євробаченні-2024:
- потрібно відкрити «Дію»
- перейти у Сервіси - Опитування - Активні опитування
68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться в травні 2024 року у Швеції. У ньому візьмуть участь представники 37 країн.
Півфінали пройдуть 7 та 9 травня. Україна братиме участь у першому півфіналі.
Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня у шведському місті Мальме.
Коментарі (0)