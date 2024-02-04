В Адміністрації президента США Джо Байдена виступили проти голосування за виділення допомоги Ізраїлю без грошей для України.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона назвала «цинічним політичним маневром» пропозиції республіканців розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

«Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини», - йдеться в заяві.

Advertisement

У Білому домі зазначили, що протягом кількох місяців працювали з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США і надасть підтримку Україні та Ізраїлю.

«У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр», - зазначили в Білому домі.

В адміністрації американського президента наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути «політичною грою».

Раніше стало відомо, що наступного тижня Палата представників Конгресу США може проголосувати за законопроєкт про допомогу Ізраїлю без виділення коштів для України.

Advertisement

Про це пише The New York Times.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про прискорення виділення фінансування Ізраїлю без жодних умов.

Видання зазначає, що це, ймовірно, ускладнить спроби лідерів Сенату зібрати підтримку для більш широкого пакета допомоги, що включає заходи з безпеки кордонів та фінансування для України.

Раніше лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.