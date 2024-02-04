Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Підписати її сподіваються найближчим часом.

Про це повідомили в Офісі президента.

Напередодні у Києві відбувся черговий раунд переговорів з французькою делегацією.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт домовленостей та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

«Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди», - підкреслив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

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Що саме можуть передбачати безпекові домовленості з Францією - наразі невідомо.

Раніше про наміри підписати таку угоду заявляв французький президент Емманюель Макрон.

Він анонсував візит до Києва у лютому й оголосив про плани передати Україні 40 ракет великої дальності SCALP, а також кілька сотень бомб.

Крім того, ЗМІ пишуть, що в лютому Україна може підписати безпекову угоду з Німеччиною. За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, проєкт документа вже готовий.

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомляв, що Київ та Берлін вийшли на фінальну стадію перемовин.

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Першою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки, стала Велика Британія. Сталося це в середині січня під час візиту прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака до Києва.