Бельгія запропонувала країнам G7 план вилучення заморожених російських активів. Їх хочуть використати на користь України.

Про це пише Financial Times з посиланням на кількох чиновників.

За даними видання, йдеться про випуск боргових зобов'язань для фінансування відновлення України.

Російські активи хочуть використати як заставу для погашення боргу.

«Західні уряди розробляють плани з випуску боргових зобов’язань для фінансування допомоги України, використовуючи російські активи як гаранта погашення боргу, що змусить Москву почати платити за своє вторгнення», - йдеться в матеріалі.

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Коаліція, що підтримує Україну, вимагатиме від РФ виплатити борг. Якщо Москва цього не зробить, міжнародні партнери можуть конфіскувати заморожені російські активи. Про таке стверджують посадовці, знайомі з перебігом переговорів.

На думку співрозмовника FT, така ініціатива є спробою знайти компроміс між різними точками зору серед країн ЄС та G7.

Це, пише видання, може допомогти обійти деякі юридичні перешкоди для конфіскації російських коштів.

«Це дозволить відкласти питання про те, що станеться з суверенними російськими активами, навіть якщо їх використають як заставу», - цитує FT своє джерело.

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Представники двох країн G7 заявили, що наразі це основний варіант розблокування заморожених коштів для України.