За добу Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Авдіївському напрямку. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. 

Армія РФ й надалі намагається оточити Авдіївку. 

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля  Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області», - повідомляють у Генштабі. 

Українські воїни стримують противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. 

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Наші захисники відбили 5 російських штурмів біля Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. 

«На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області», - звітують у штабі. 

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На Херсонщині армія агресора намагається вибити наші підрозділи з займаних позицій. На цій ділянці фронту противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій. 

Загалом протягом доби відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами. 

Напередодні ЗСУ провели перерозподіл сил та засобів на Куп'янському напрямку.

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За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на всіх ділянках фронту тривають важкі бої, ворог підтягує резерви.

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