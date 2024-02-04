За добу Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Армія РФ й надалі намагається оточити Авдіївку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області», - повідомляють у Генштабі.

Українські воїни стримують противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

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Наші захисники відбили 5 російських штурмів біля Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку.

«На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області», - звітують у штабі.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На Херсонщині армія агресора намагається вибити наші підрозділи з займаних позицій. На цій ділянці фронту противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

Загалом протягом доби відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами.

Напередодні ЗСУ провели перерозподіл сил та засобів на Куп'янському напрямку.

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За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на всіх ділянках фронту тривають важкі бої, ворог підтягує резерви.