Російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині. Бій тривав півтори години. 

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. 

Сталося це напередодні ввечері. 

На підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи з десяти осіб. Українські військові розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники. 

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику та розділився на дві групи. 

Advertisement

«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група», - повідомив командувач. 

У результаті оборонці Північного напрямку відкинули ворога за межі українського кордону.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Прикордонники неодноразово наголошували, що Росія активно використовує своїх диверсантів на Сумщині. 

Напередодні в області вирішили обмежити рух цивільних авто в прикордонній зоні. 

Загалом протягом доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найбільше ворожих атак - на Авдіївському напрямку.

Advertisement

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
16 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
17 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У G7 запропонували план вилучення заморожених російських активів, - FT
Далі » Робота Чорноморського флоту РФ якщо не паралізована, то дуже ускладнена, - ВМС