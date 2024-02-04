Російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині. Бій тривав півтори години.
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.
Сталося це напередодні ввечері.
На підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи з десяти осіб. Українські військові розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники.
Зазнавши втрат, ворог змінив тактику та розділився на дві групи.
«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група», - повідомив командувач.
У результаті оборонці Північного напрямку відкинули ворога за межі українського кордону.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Прикордонники неодноразово наголошували, що Росія активно використовує своїх диверсантів на Сумщині.
Напередодні в області вирішили обмежити рух цивільних авто в прикордонній зоні.
Загалом протягом доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найбільше ворожих атак - на Авдіївському напрямку.
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