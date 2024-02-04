Російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині. Бій тривав півтори години.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Сталося це напередодні ввечері.

На підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи з десяти осіб. Українські військові розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику та розділився на дві групи.

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«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група», - повідомив командувач.

У результаті оборонці Північного напрямку відкинули ворога за межі українського кордону.