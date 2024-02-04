Польща планує посилити перевірки сільськогосподарської продукції, яку везуть з України.
Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», - йдеться у повідомленні міністерства.
Глава польського відомства Чеслав Секерський анонсував посилення контролю на кордоні та активізацію перевірок товарів з України.
Він відвідав прикордонні пункти пропуску «Медика» та «Корчова».
📢 Minister @CzSiekierski— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 4, 2024
zapowiada wzmocnienie kontroli i większą aktywizacje inspekcji.
💬 Nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy niespełniających wymogów produkcyjnych obowiązujących w UE, zagraża konkurencyjności polskiego rolnictwa❗️ pic.twitter.com/qHKRRi1JJ0
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак вже другий день поспіль також інспектує прикордонні пункти.
Він поїхав оглянути як перевіряють сільгосптовари, які завозять з України.
Колодзєйчак опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні, та залишив коментар. Мовляв, після такого потрібно вводити заборону на українську заморожену малину.
«Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн», - написав він у Twitter (X).
Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024
Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5
Цього тижня польські фермери анонсували страйк по всій країні та погрожують знову заблокувати кордон з Україною.
Протести планують розпочати з 9-го лютого.
Про це повідомила профспілка польських фермерів.
Як довго триватиме можлива блокада кордонів - аграрії не уточнюють. Водночас на місяць вони обіцяють перекрити деякі дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.
З осені минулого року польські перевізники блокували найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною. Однак, на початку січня рух вантажівок відновили.
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