Він відвідав прикордонні пункти пропуску «Медика» та «Корчова».

Глава польського відомства Чеслав Секерський анонсував посилення контролю на кордоні та активізацію перевірок товарів з України.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», - йдеться у повідомленні міністерства.

Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

«Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн», - написав він у Twitter (X).

Колодзєйчак опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні, та залишив коментар. Мовляв, після такого потрібно вводити заборону на українську заморожену малину.

Він поїхав оглянути як перевіряють сільгосптовари, які завозять з України.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак вже другий день поспіль також інспектує прикордонні пункти.

Цього тижня польські фермери анонсували страйк по всій країні та погрожують знову заблокувати кордон з Україною.

Протести планують розпочати з 9-го лютого.

Про це повідомила профспілка польських фермерів.

Як довго триватиме можлива блокада кордонів - аграрії не уточнюють. Водночас на місяць вони обіцяють перекрити деякі дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.

З осені минулого року польські перевізники блокували найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною. Однак, на початку січня рух вантажівок відновили.