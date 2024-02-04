Робота Чорноморського флоту РФ наразі якщо не паралізована, то дуже ускладнена.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні 80 кораблів. З них 30-35 - це одиниці із серйозним озброєнням. Тобто великі десантні кораблі, підводні човни та мінні загороджувачі.

«Тепер 25 знищеною. Ну це різних одиниць. І 15 зараз перебувають в ремонті», - підрахував речник.

Advertisement

За словами речника, зараз у росіян виникли проблеми з ракетоносіями, бо окупанти опинилися відрізаними від основної логістичної бази у Севастополі.

«Їх відрізали від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура… Але головне - Калібри залишилися в Севастополі… Вони вимушені ризикувати, заскочувати в Севастополь, швидко завантажувати одну одиницю і швидко звідти забиратися», - пояснив Плетенчук.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Він додав, що у Новоросійську, куди росіяни перемістили свої основні кораблі після ударів по тимчасово окупованому Криму, досі не вирішена проблема з завантаженням ракет.

Advertisement

Першого лютого українські розвідники потопили російський ракетний катер «Івановєц».

Напередодні воїнів ГУР МО відзначив президент Володимир Зеленський.