Володимир Зеленський наголосив, що нині воїни виконують складну та вирішальну місію - відкинути росіян та перемогти в цій війні.

«Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», - наголосив Глава держави.