Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Роботиному на Запоріжжі. 

Глава держави приїхав на місце розташування 65-ї окремої механізованої бригади. 

Президент поспілкувався з воїнами, подякував їм та вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський наголосив, що нині воїни виконують складну та вирішальну місію - відкинути росіян та перемогти в цій війні. 

«Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», - наголосив Глава держави.

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За даними Генерального штабу, протягом минулої доби Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Роботиного Запорізької області.

Загалом на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найбільше штурмів зафіксували на Авдіївському напрямку.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Напередодні російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині. Бій тривав півтори години. Наші бійці відкинули російських диверсантів за межі українського кордону.

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