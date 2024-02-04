Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Роботиному на Запоріжжі.
Глава держави приїхав на місце розташування 65-ї окремої механізованої бригади.
Президент поспілкувався з воїнами, подякував їм та вручив державні нагороди.
Володимир Зеленський наголосив, що нині воїни виконують складну та вирішальну місію - відкинути росіян та перемогти в цій війні.
«Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», - наголосив Глава держави.
За даними Генерального штабу, протягом минулої доби Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Роботиного Запорізької області.
Загалом на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найбільше штурмів зафіксували на Авдіївському напрямку.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Напередодні російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині. Бій тривав півтори години. Наші бійці відкинули російських диверсантів за межі українського кордону.
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