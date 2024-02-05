Про свої наміри президент України заявив в інтерв'ю телеканалу Rai1.

Відповідаючи на запитання, чи планує він відставити Залужного, Зеленський неоднозначно відповів про нещодавні чутки щодо звільнення головнокомандувача, заявивши:

«Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Звичайно, необхідне перезавантаження та новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки керівних осіб держави, не лише у військовій сфері. Я розмірковую над заміною, це правда».

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Окрім цього, він додав, що ситуація на фронті наразі «зайшла у глухий кут».

За словами президента, «що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт», тому що «були затримки з технікою, а затримки означають помилки».

«Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби», - підкреслив президент.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

При цьому він зазначив, що військово-морська операція «принесла позитивні результати», оскільки Росія втратила багато кораблів.

«У Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно», - наголосив очільник країни.