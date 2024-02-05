Вночі 4 лютого в російському Міністерстві надзвичайних ситуацій (МНС) повідомили, що під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту перебували три члени екіпажу.

Було організовано пошуково-рятувальні роботи. Втім, аварійний маяк зниклого в Карелії гелікоптера Мі-8 не спрацьовував.

Рятувальники МНС на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. Уламки літального апарату були виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів. Терміново бул, створено оперативний штаб і комісію з розслідування аварії. До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолази центру рятувальних операцій особливого ризику «Лідер» МНС Росії з допуском занурення до 60 метрів. Роботи під водою будуть проводити з застосуванням телекерованого підводного апарату «Фалькон» (глибина занурення до 300 метрів).

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Поки що слідство розглядає кілька версій катастрофи гелікоптера, серед яких помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки, пише ТАСС.

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За повідомленням російських ЗМІ, гелікоптером керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту.

«За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей», — йдеться у повідомленні.

«Цей Мі-8 експлуатувався з 2004 року та стояв на обліку в МНС. Доля членів екіпажу наразі невідома. Попередньо всі вони загинули», — заявляють ЗМІ.