Про це повідомляє BBC.

Законопроєкт передбачає виділення 60,1 мільярдів доларів на допомогу Україні, 14,1 мільярдів для Ізраїлю та 20,2 мільярда на посилення безпеки на кордоні США.

Окрім цього, документ передбачає фінансування гуманітарної допомоги та операцій в Червоному морі та на Тайвані. 

Президент США Джо Байден висловився на підтримку цього законопроєкту, який містить і двопартійну угоду щодо кордону, і допомогу Україні, та закликав Конгрес прискорити його ухвалення в обох палатах.

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Попереднє голосування очікується в середині цього тижня.

Проте наразі вже стає зрозуміло, що законопроєкт стикнеться зі серйозним спротивом у Палаті представників, де більшість мають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон вже встиг заявити, що планує його заблокувати.

«Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії», — своєю чергою пояснив Байден.

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«Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть», — йдеться у спеціальному зверненні Байдена.

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