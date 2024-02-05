Колишній посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що його призначили послом з особливих доручень у Білорусі. Про це дипломат повідомив 2 лютого на своїй сторінці у Facebook.

Лідери білоруського демократичного руху в екзилі привітали цей крок, але офіційний Київ не вчинив жодних дій для публічного розголосу інформації про це призначення.

Раніше Kyiv Post вже неодноразово вказував на незрозуміле дистанціювання української влади від білоруських демократичних сил, які виступають проти мінського деспота й васала Росії Олександра Лукашенка.

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Лукашенко сфальсифікував президентські вибори в Білорусі в серпні 2020 року та ув’язнив близько 2000 своїх політичних опонентів, які підтримують демократію, суверенітет країни та курс на її зближення з Європою.

Кизим пише: «Останнім часом у медіа-мережах з’явилося багато повідомлень щодо мого нового призначення, пов’язаного з відносинами з білоруськими демократичними силами. Я хочу прояснити це питання. Рішенням Міністра закордонних справ мене призначили Послом з особливих доручень у Білорусі. Очевидно, що зараз будь-яке питання, яке стосується Білорусі, має «особливий» характер».

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Дипломат не пояснює, що він має на увазі під «особливим» характером доручень, і тому не проливає світла на офіційну позицію Києва щодо Білорусі майже через два роки після початку війни Росії проти України, під час якої Білорусь використовувалась як плацдарм для розгортання військової агресії Кремля з північного напрямку.

Кизим доволі стримано уточнює, що в його обов’язки входитимуть, «між іншим, питання, пов’язані з демократичними силами Білорусі, як тієї частини білоруського суспільства, яка виступила проти політики нинішнього керівництва Білорусі, зокрема і його підтримки російської агресії проти України».

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Колишній посол був звільнений з посади в Мінську адміністрацією Зеленського в червні 2022 року через посилення напруги між Києвом і Мінськом. Тим не менш, Україна офіційно не розірвала дипломатичних відносин із Білоруссю, хоча режим Лукашенка виступає як вірний союзник Росії.

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська, яка, як багато хто вважає, здобула перемогу на останніх президентських виборах у своїй країні, і до якої на Заході зазвичай звертаються як до законно обраної президентки Білорусі, написала на своїй сторінці у мережі X 3 лютого:

«Вітаю Ігоря Кизима з призначенням на посаду Посла з особливих доручень у Білорусі, відповідального за відносини з нашими демократичними силами. Це важливе та своєчасне рішення Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю в цей вирішальний для наших країн момент».

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Як не дивно, ані Кулеба, ані його міністерство офіційно не оголосили про призначення Кизима. Принаймні на офіційному сайті міністерства про його призначення нічого не сказано.

Дивує також і те, що цей крок, який білоруська демократична опозиція хотіла би сприймати як нарешті визначену офіційну лінію Києва, приписують міністрові закордонних справ, а не українському президентові.

Тихановська та її колеги в діючому де-факто білоруському демократичному уряді у вигнанні – Об’єднаному перехідному кабінеті Білорусі – рішуче підтримують Україну в її спротиві російській агресії та прагнуть побачити демократичну Білорусь інтегрованою разом з Україною в Європейський Союз.

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Також Kyiv Post розповідав про білоруських бійців-добровольців, які воюють на боці України проти російських окупантів.

Українське керівництво має нарешті прояснити свою офіційну позицію щодо Білорусі, оскільки, як не дивно, влада України наразі залишається чи не останнім європейським урядом, який ще цього не зробив.