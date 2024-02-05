За статистикою, поданою сервісом моніторингу реєстраційних даних Opendatabot, у 2023 році подано у розшук 7422 людини, що є найбільшою кількістю за останні п'ять років та на 40% більше, ніж у 2021 році, протягом якого в розшук було подано 5269 осіб.

Найчастіше у розшук у 2023 році потрапляли через колабораціонізм — 21,7%. На другому місці крадіжки — 18,2%, державна зрада — 5,3% та шахрайство — 4.8%.

44% осіб з реєстру були подані у розшук у прифронтових регіонах, серед яких антитоп очолюють Донеччина — 752 особи (10,1%), Харківщина — 696 (9,4%), Херсонщина — 637 (8,6%), Запорізька область — 620 (8,4%) та Луганська область — 561 (7,6%).

Advertisement

Майже половина людей у розшуку переховується від органів досудового розслідування — 3 299 осіб, або 44%. На другому місці ті, хто переховується від суду — 2 126 людей. Трійку замикають засуджені до покарання без позбавлення волі — 1183 людини.

18% людей у цьому списку дозволено затримати, а ще 15% у разі потрапляння до рук правоохоронців будуть узяті під варту.

Торік 79% осіб у розшуку — це чоловіки, а жінки становлять 21% від загальної кількості.

Більшість людей у розшуку віком від 25 до 45 років. Найстаршому розшукуваному 87 років, а наймолодшому — 6.

Advertisement

Загалом станом на кінець січня 2024 року в розшуку було 55 992 осіб.