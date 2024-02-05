Учасники російської секти Світлани Лади-Русі звернулися до ЦВК, Генпрокуратури РФ та Адміністрації президента, щоб дізнатися, чи не править країною двійник Путіна, чи не збожеволів російський диктатор, і чи взагалі він, може, навіть таємний іудей.

Є у сектантів і підозри в тому, що має право на існування й альтернативне трактування дій Владіміра Путіна: наприклад, його божевілля, спричинене проказою. Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

«Шанувальники Лади-Русі також вважають, що Путіна могли підмінити двійником. Усі три версії вони розглядають і одночасно доводять, прагнучи домогтися відповіді від держорганів», – зазначають журналісти.

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Інформацію про звернення сектантів прокоментував для 24 каналу політолог Олексій Буряченко, який наголосив, що тема двійників у Росії повноцінно циркулює соціальними мережами.

Втім, він також наголосив: «Те, що почалися мітинги в Росії, те, що знімають, як затримують росіян, які виходять на мирні зібрання, щоб повернули їхніх дітей та чоловіків, мобілізованих ще на початку так званої "СВО", - .це навіть сумарно, я думаю, набагато більше "підточує", аніж двійники й трійники Путіна».

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Раніше ми писали про те, як центр "Досьє" опублікував відеорозслідування, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Владіміра Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.