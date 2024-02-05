У команді NASA на Міжнародну космічну станцію полетить колишній військовий, а нині космонавт "Роскосмосу" Олександр Гребьонкін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті NASA.

Згідно з ним, NASA і SpaceX планують не раніше четверга, 22 лютого, здійснити запуск екіпажу Crew-8 на Міжнародну космічну станцію.

Астронавти НАСА Метью Домінік (командир), Майкл Барратт (пілот) і фахівець місії Жанетт Еппс, а також російський космонавт Гребьонкін вирушать до орбітальної лабораторії на борту екіпажу 8. На МКС вони перебуватимуть близько шести місяців, місія включатиме дослідницькі та оперативні завдання.

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Екіпаж полетить на космічну станцію на борту космічного корабля Dragon під назвою Endeavour, який зараз перебуває на ремонті перед своїм п'ятим польотом.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Олександр Гребьонкін досвіду космічних польотів немає, а до вступу до загону космонавтів проходив службу в техніко-експлуатаційних частинах Військово-повітряних сил Збройних сил РФ.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У 2002 році він закінчив Іркутський військовий авіаційний інженерний інститут із присвоєнням кваліфікації "технік" за спеціальністю "Технічна експлуатація транспортного радіоелектронного обладнання".

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З липня 2002 по листопад 2018 року Гребьонкін проходив службу на авіабазі Кубинка в Московській області. Спочатку він був техніком та інженером розрахунку підготовки літаків до польотів РЕО (літаки радіоелектронної боротьби) пілотажної групи "Стрижі" (військова частина 54876).

З листопада 2009 року по січень 2011 року працював інженером та начальником групи регламенту та ремонту в/ч 45809.

До того ж, у січні 2015 року Гребьонкіна призначили начальником групи техніко-експлуатаційної частини 237-го Центру показу авіаційної техніки імені І. М. Кожедуба (в/ч 62632-І). Йому присвоїли військове звання "майор".

Нагороджений медалями "За відзнаку у військовій службі" І, ІІ та ІІІ ступенів.

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6 листопада 2018 року його зарахували до Науково-дослідного випробувального центру підготовки космонавтів імені Ю. О. Гагаріна - головної російської установи з підготовки космонавтів, де він розпочав загальнокосмічну підготовку. У грудні 2020 року йому присвоїли кваліфікацію космонавта-випробувача.

1 березня 2023 року на засіданні Міжвідомчої комісії "Роскосмосу" Гребьонкіна включили до екіпажу американського пілотованого корабля Crew Dragon (місія Crew-8).

Слід зауважити, що політ за участю росіянина відбудеться за два дні до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Публікація NASA про цей політ у Facebook здійняла шквал критики та негативних коментарів від українських користувачів соцмережі: вони вимагали від американської космічної агенції пояснень та засуджували співпрацю з "Роскосмосом".

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Коментатори звернули увагу, що на фото американський астронавт прикриває рукав Гребьонкіна, на якому знаходиться патч з російським прапором.

Деякі дописувачі наголошують, що цей росіянин - військовий злочинець і до 2017 року воював проти України.

Kyiv Post не зміг знайти підтверджень того, що Гребьонкін воював безпосередньо в зоні бойових дій на території нашої країни.

Однак з 2014 року до зарахування кандидатом у космонавти у 2018-му він ніс військову службу в селищі Новий городок Московської області РФ. І це тоді, коли відбулося російське збройне вторгнення в Крим у лютому-березні 2014 року і війна на Донбасі, яка розпочалася зі створення так званих Донецької і Луганської "народних республік" та тривала до початку широкомасштабного вторгнення.