«Міс Японія-2024» українського походження відмовилася від цього титулу після публікації в щотижневому журналі Shukan Bunshun, в якому йшлося про її роман з одруженим інфлюенсером, який також є лікарем, повідомляє Kyodo News.



У січні модель українського походження Кароліна Шиїно стала переможницею конкурсу краси «Міс Японія-2024». Вона стала першою людиною, народженою за межами Японії, яка отримала головний приз.



Зазначимо, що перемога Кароліни Шиїно на конкурсі викликала хвилю обурення через її іноземне походження. У своїй переможній промові модель заявила, що вона є японкою.



Незадовго до відмови від титулу Шиїно заявила в інтерв'ю Kyodo News, що вітає обговорення її вибору та поважає людей, які виступають проти її перемоги на тій підставі, що вона не відповідає іміджу "Міс Японія".

Advertisement

«Я не відчуваю негативних емоцій щодо такого способу мислення. Швидше за все, я вважаю, що такі погляди дають можливість для роздумів», - сказала вона.



Нагадаємо, раніше ми писали, що Японія виділить 37 млн доларів на протидронні системи для України.