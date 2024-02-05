Фінал Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» відбувся вечері 3 лютого.

Ведучі, серед яких був і стендап-комік Василь Байдак, зазначили, що частина з виступами учасників насправді була записана напередодні телеефіру з міркувань безпеки.

Водночас трансляція мала благодійну мету. Під час усього заходу на екрані був розміщений QR-код задля донатів до фонду Сергія Притули. А перед усіма виступами присутні в залі вшанували пам'ять полеглих українських воїнів хвилиною мовчання.

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В основній частині конкурсу по черзі виступили 11 фіналістів. Кожен із них презентував свою пісню та виступ, перед тим розповівши коротку історію про створення композиції. Загалом, кожен учасник показав різноманіття жанрів української музики.

Після перегляду всіх конкурсних виступів українцям відкрили лінію для голосувань. Віддати голос за фаворита можна було в застосунку «Дія».

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Проте стався форс-мажор — посеред відбору користувачі зазначили, що «Дія» сповістила про масштабний збій у системі. Через це вперше за всю історію голосування було подовжене, тобто голосувати за фаворита можна було до вечора 4 лютого.

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Попри збій у системі, цього року українці встановили рекорд, обираючи переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. У голосуванні взяли участь 1 160 718 людей. Для порівняння, у 2023 році до голосування долучилося приблизно 166 тисяч глядачів, тобто на мільйон менше.

Цікаво, що журі Нацвідбору віддали перше місце гурту «Циферрблат», їм судді Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець виставили максимальний бал — 11. До трійки також увійшли alyona alyona & Jerry Heil та MÉLOVIN.

Але, як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначали за результатами голосування журі й глядачів.

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Тож за підрахунками загальної кількості голосів та балів переможцями стали alyona alyona та Jerry Heil.

Вони представлятимуть Україну на головному пісенному шоу Європи «Євробачення-2024» у травні цього року в шведському Мальме.