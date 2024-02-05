На наступних кадрах видно, як український спецпризначенець допитує російськомовного полоненого. Полонений зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК "Вагнера". Завдання найманців полягало в тому, щоб поїхати до Судану й повалити тамтешній уряд, розповідає солдат.

На одному з фрагментів відео видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК "Вагнера".

Ексклюзивне відео, отримане Kyiv Post, демонструє, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнера" в Республіці Судан.

"Звання?”, - запитує український боєць.

"Солдат, - відповідає найманець.

"Підрозділ?"

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"ПВК Вагнера".

"Як ви потрапили до Судану?", - запитує українець.

"Їхали через ЦАР у Хартум", - відповідає найманець.

"Яка мета?"

"Повалити місцеву владу”, - відповідає найманець.

"Скільки вас тут?"

"100 чоловік".

Крім того, двох африканських в'язнів, імовірно, найманців Вагнера, які вербували місцеве суданське населення, також допитують разом з російськомовним солдатом.

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Українські спецпризначенц діять в Республіці Судан щонайменше протягом кількох місяців.

Раніше Kyiv Post опублікував відео, на якому українські безпілотники знищують "російських найманців" та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані.

На відео, знятому "протягом останніх тижнів" у невідомій частині африканської країни, показані три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах України: "Робота зі знищення

російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, ймовірно, ведеться українськими спецслужбами", - зазначили джерела Kyiv Post в спецслужбах.

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У листопаді 2023 року Kyiv Post отримав два відео, на яких нібито показано як українські спецпризначенці полюють на найманців у країні.

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони

України, як правило, не підтверджують і не спростовують факт перебування українських спецпризначенців на іноземних територіях.

Що українські війська роблять у Судані?

У травні минулого року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", а кампанія в Судані, яка, вочевидь, триває, є частиною цього завдання.

Росія, разом з групою "Вагнера", брала безпосередню участь у перевороті в Судані в 2019 році, підтримуючи Хемедті та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю, а ПВК "Вагнер", зокрема, надавала ракети класу "земля-повітря" для місцевих Сил швидкого реагування (RSF).

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Високопоставлене суданське джерело повідомило CNN минулого року, що близько 90% озброєння RSF надійшло від "Вагнера", додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель лідера "Вагнера" Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.

У вересні президент Зеленський заявив, що провів імпровізовану зустріч з головою Суверенної ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, під час прольоту через ірландський аеропорт Шеннон.

"Ми обговорили наші спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", - зазначив він тоді.