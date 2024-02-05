“Доки імпорт українського зерна не буде обмежений загальноєвропейським рішенням, угорський уряд продовжуватиме закривати кордони для українського зерна як одностороннє рішення, ухвалене під керівництвом країни", - повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у програмі Vasárnapi Újság на радіо Кошута.

Надь зазначив, що сільське господарство і продовольча самозабезпеченість Європи перебуває під загрозою, оскільки вони ніколи не були настільки "просякнуті зеленими ідеологіями". Водночас фермери не отримують ринкового захисту для сільгосппродукції, що надходить із третіх країн, зокрема з України.

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Міністр сільського господарства додав, що Угорщина не може допустити, аби українське зерно й надалі пропускали до Європейського Союзу в необмежених кількостях, бо "не можна ігнорувати інтереси східноєвропейських і прикордонних країн".

Також Іштван Надь підтримав майбутню блокаду українського кордону в Захоні угорськими фермерами 9 лютого. Угорські фермери виступають проти продовження безмитної торгівлі українськими агротоварами в ЄС до 2025 року, якщо Європейський Союз не пропонує спільного розв’язання проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.

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